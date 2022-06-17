***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.06.2022 11:18
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 17.06.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.161,041513 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037868
BIST
11:062.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 10,02
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
11:0617,3268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2717
11:0618,2133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0619
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
11:061.029,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.029,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler11:04
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|KMPUR
|33,78
|58.317.377
|% 8,63
|
|SANEL
|6,65
|4.983.766
|% 7,95
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|PRDGS
|2,96
|278.741.801
|% 7,25
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|25,06
|87.897.825
|% -3,84
|
|GLBMD
|6,43
|491.907
|% -3,45
|
|DOAS
|77,25
|57.273.087
|% -3,26
|
|DOBUR
|50,00
|378.150
|% -2,82
|
|SISE
|21,42
|575.126.424
|% 1,71
|
|THYAO
|47,24
|568.126.541
|% -0,21
|
|SASA
|44,78
|512.058.661
|% -1,45
|
|EREGL
|29,10
|497.144.935
|% -0,34
|
|KOZAL
|186,50
|374.630.547
|% 3,84
|
|PRDGS
|2,96
|278.741.801
|% 7,25
|
|ODAS
|2,95
|144.401.745
|% -2,32
|
|DOHOL
|3,94
|131.501.665
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,56
|77.642.115
|% 0,39
|
|SISE
|21,42
|575.126.424
|% 1,71
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3107
|17,3270
|% 0,17
|
|Euro
|18,2066
|18,2140
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,2314
|21,3379
|% -0,35
|
|Frank
|17,8959
|18,0037
|% 0,39
|
|Riyal
|4,6006
|4,6236
|% 0,06
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,07
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.814
|6.918
|-48,00
|
|Yarım
|3.346
|3.384
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,61
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19IPEKE
Yüzde 4.60 oranında artışla 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 888, 380 adet işlem
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 46 artarak (% 0.16 ) 2, 724
-
11:18XU100
Endeks 2, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 6, 667.00 milyon TL de
-
11:18KFEIN
Yüzde 4.96 oranında artışla 21.16 lira fiyatla işlem gören hissede 949, 019 adet işlem
-
11:17TSGYO
Yüzde 5.93 oranında artışla 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 615, 962 adet işlem