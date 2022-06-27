***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.06.2022 10:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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24.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 27.06.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.344,852296 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039347
BIST
15:202.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -21,37
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:2016,5009
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -0,3835
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:2017,4524
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,3748
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:20973,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -19,11
|Açılış
|: 973,00
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:18
|SANEL
|7,92
|7.196.793
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|10.258.140
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.665.165
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.649.025
|% 9,96
|
|BERA
|15,97
|291.632.539
|% 9,91
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|GSDHO
|3,92
|68.035.728
|% -4,39
|
|DOAS
|81,35
|56.559.265
|% -4,35
|
|ISKPL
|4,83
|54.798.014
|% -4,17
|
|THYAO
|49,76
|3.267.487.329
|% -0,98
|
|SISE
|21,84
|1.499.551.529
|% 0,37
|
|EREGL
|27,98
|1.137.377.706
|% 0,43
|
|ASELS
|23,84
|811.022.582
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,55
|728.931.916
|% -2,51
|
|ODAS
|3,17
|364.663.825
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,65
|491.114.592
|% -2,31
|
|AKBNK
|8,55
|728.931.916
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,55
|196.327.545
|% -1,92
|
|ISCTR
|4,62
|321.485.853
|% -1,70
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4986
|16,5130
|% -2,20
|
|Euro
|17,4333
|17,4558
|% -2,08
|
|Sterlin
|20,1951
|20,2964
|% -2,23
|
|Frank
|17,1467
|17,2500
|% -2,29
|
|Riyal
|4,3885
|4,4105
|% -2,17
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|3,21
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-19,23
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.489
|6.607
|-255,00
|
|Yarım
|3.186
|3.232
|-124,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.615
|-63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,82
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33INVEO
Yüzde -61.16 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 203 adet işlem
-
15:32USDTR
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 1, 570.90 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 227 adet işlem
-
15:30KGYO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 180 adet işlem
-
15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, HEKTS, AKBNK
-
15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 74 kaybederek (% -0.95 ) 2, 257