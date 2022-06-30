Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.06.2022 11:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 30.06.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.344,862711 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040244


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:562.393
Değişim :  -0,39% |  -9,40
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.422 En Düşük
2.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGGYO 22,90 1.201.361 % 9,99  
BMSCH 10,61 65.291.005 % 7,17  
RTALB 7,27 68.020.344 % 7,07  
PEGYO 1,84 19.157.936 % 6,36  
SERVE 27,98 80.722 % 5,51  
daha fazla
11:56 Alış Satış %  
Dolar 16,6683 16,6869 % 0,29  
Euro 17,4147 17,4488 % 0,35  
Sterlin 20,1847 20,2859 % 0,34  
Frank 17,3781 17,4828 % 0,10  
Riyal 4,4300 4,4522 % 0,16  
daha fazla
11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -2,64  
Altın Gr. 974 974 0,68  
Cumhuriyet 6.498 6.596 -3,00  
Tam 6.498 6.587 -54,00  
Yarım 3.180 3.221 -26,00  
Çeyrek 1.593 1.610 -13,00  
Gümüş.Ons 20,69 20,71 -0,05  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 0,01  
B. Petrol 113 113 0,17  
Seans Raporu 11:56
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru