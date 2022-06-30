***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.06.2022 11:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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29.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 30.06.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.344,862711 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040244
BIST
11:562.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,40
|Açılış
|: 2.401
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|Önceki Kapanış
|: 2.402
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2.422
En Düşük
2.383
11:5616,6869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 16,7200
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|Önceki Kapanış
|: 16,7100
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16,7695
En Düşük
16,5724
11:5617,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0611
|Açılış
|: 17,4500
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|Önceki Kapanış
|: 17,5250
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17,5098
En Düşük
17,3212
11:56973,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,17
|Açılış
|: 973,17
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:56
|YGGYO
|22,90
|1.201.361
|% 9,99
|
|BMSCH
|10,61
|65.291.005
|% 7,17
|
|RTALB
|7,27
|68.020.344
|% 7,07
|
|PEGYO
|1,84
|19.157.936
|% 6,36
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|13.865.140
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.215.378
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|210,40
|15.563.798
|% -5,52
|
|THYAO
|46,08
|1.584.224.565
|% -0,22
|
|SISE
|21,40
|1.389.302.220
|% 3,48
|
|EREGL
|26,60
|485.727.685
|% 0,23
|
|KRDMD
|11,05
|434.724.308
|% -0,99
|
|SAHOL
|19,06
|365.391.605
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,64
|342.908.470
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,30
|347.017.143
|% 0,23
|
|ODAS
|2,88
|207.872.451
|% -0,69
|
|SISE
|21,40
|1.389.302.220
|% 3,48
|
|TSKB
|1,92
|118.208.169
|% -4,95
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6683
|16,6869
|% 0,29
|
|Euro
|17,4147
|17,4488
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,1847
|20,2859
|% 0,34
|
|Frank
|17,3781
|17,4828
|% 0,10
|
|Riyal
|4,4300
|4,4522
|% 0,16
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,64
|
|Altın Gr.
|974
|974
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|-3,00
|
|Tam
|6.498
|6.587
|-54,00
|
|Yarım
|3.180
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,17
|