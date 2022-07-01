***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2022 15:04
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 30.06.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:2.045,946306 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040663
BIST
14:502.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 23,26
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
14:5016,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0480
|Açılış
|: 16,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
14:5017,4884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0390
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
14:50962,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,40
|Açılış
|: 962,53
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,34
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ISSEN
|28,16
|58.048.145
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,60
|1.058.156.429
|% 8,59
|
|HTTBT
|15,69
|44.679.655
|% 8,36
|
|BOBET
|6,60
|29.840.170
|% 7,84
|
|OZKGY
|5,94
|31.196.584
|% 7,80
|
|GLRYH
|3,24
|29.851.088
|% -4,99
|
|MRGYO
|1,56
|4.562.896
|% -4,88
|
|RTALB
|7,10
|93.080.837
|% -4,83
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|EGPRO
|34,58
|10.489.754
|% -3,52
|
|THYAO
|48,74
|3.612.656.036
|% 4,15
|
|SISE
|21,16
|1.202.537.086
|% -1,58
|
|KOZAL
|184,60
|1.058.156.429
|% 8,59
|
|EREGL
|27,12
|872.717.298
|% -0,07
|
|TUPRS
|268,60
|740.095.362
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,64
|230.681.155
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|225.626.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|333.017.178
|% 0,46
|
|THYAO
|48,74
|3.612.656.036
|% 4,15
|
|SISE
|21,16
|1.202.537.086
|% -1,58
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7419
|16,7464
|% 0,29
|
|Euro
|17,4703
|17,4884
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,0996
|20,2004
|% -0,83
|
|Frank
|17,3694
|17,4741
|% -0,23
|
|Riyal
|4,4507
|4,4730
|% 0,35
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-16,48
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-7,60
|
|Cumhuriyet
|6.435
|6.532
|-59,00
|
|Tam
|6.430
|6.514
|-76,00
|
|Yarım
|3.147
|3.185
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.592
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,34
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,10
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05OZKGY
Yüzde 7.80 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 432, 225 adet işlem
-
15:05OZKGY
Yüzde 7.80 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 432, 225 adet işlem
-
15:04KOZAA
Yüzde 5.11 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 705, 313 adet işlem
-
15:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SISE, HALKB
-
15:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 48 artarak (% 1.10 ) 2, 157