***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.07.2022 18:31
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 05.07.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.344,146668 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041821
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
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|: 2.418
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0517,4296
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18:05964,81
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|Önceki Kapanış
|: 977,78
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988,46
En Düşük
964,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
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|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
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|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|PGSUS
|177,50
|383.763.561
|% -1,66
|
|GESAN
|48,50
|376.395.249
|% 4,26
|
|KRGYO
|7,75
|184.405.318
|% -4,67
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|MOBTL
|1,68
|63.829.017
|% -1,18
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|IHLGM
|0,65
|15.520.828
|% -2,99
|
|TURSG
|5,07
|119.902.565
|% -3,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9754
|16,9970
|% 1,02
|
|Euro
|17,4012
|17,4261
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,1688
|20,2700
|% -0,57
|
|Frank
|17,4621
|17,5673
|% 0,25
|
|Riyal
|4,5128
|4,5354
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-41,36
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-12,81
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.472
|6.586
|-40,00
|
|Yarım
|3.168
|3.221
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.610
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,79
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|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,35
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|B. Petrol
|104
|104
|-9,33
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