***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.07.2022 16:31
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 07.07.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.343,999933 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043126
BIST
17:132.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,08
|Açılış
|: 2.412
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|Önceki Kapanış
|: 2.408
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2.429
En Düşük
2.404
17:1317,2687
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,1857
17:1317,6066
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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17,7159
En Düşük
17,5271
17:13968,97
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|Değişim
|: 0,65%
|| 6,26
|Açılış
|: 968,97
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|Önceki Kapanış
|: 962,71
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970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:11
|IZFAS
|2,47
|3.272.012
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.400.637
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|26.238.341
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.224.590
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,77
|62.883.071
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|20.365.351
|% -3,63
|
|KZBGY
|85,90
|3.667.840
|% -3,48
|
|EUKYO
|3,24
|286.451
|% -2,99
|
|THYAO
|49,18
|3.422.418.213
|% 1,57
|
|SISE
|21,46
|1.121.188.063
|% 0,47
|
|EREGL
|26,20
|1.086.275.089
|% -1,73
|
|TUPRS
|243,00
|978.291.108
|% -0,74
|
|SASA
|41,00
|718.050.404
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,83
|640.022.859
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,32
|624.471.230
|% 3,10
|
|ODAS
|2,84
|306.212.650
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|608.105.764
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,53
|339.042.644
|% 2,03
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2578
|17,2647
|% 0,29
|
|Euro
|17,5888
|17,6003
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,6145
|20,7179
|% 0,75
|
|Frank
|17,6471
|17,7534
|% -0,08
|
|Riyal
|4,5775
|4,6004
|% 0,12
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.748
|1.749
|9,75
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,22
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.494
|6.589
|-19,00
|
|Yarım
|3.179
|3.222
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,15
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|B. Petrol
|105
|105
|4,61
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