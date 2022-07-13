***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.07.2022 10:51
Açıklamanın Tarihi
08.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 13.07.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.359,925674 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044957
BIST
15:102.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,70
|Açılış
|: 2.435
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|Önceki Kapanış
|: 2.434
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2.441
En Düşük
2.410
15:1017,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1339
|Açılış
|: 17,5250
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|Önceki Kapanış
|: 17,3650
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17,4518
En Düşük
17,2317
15:1017,6190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2303
|Açılış
|: 17,6550
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|Önceki Kapanış
|: 17,6400
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17,6246
En Düşük
17,3268
15:10969,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,48
|Açılış
|: 969,20
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|Önceki Kapanış
|: 959,72
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971,57
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler15:10
|KONYA
|1.177,20
|41.308.279
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|81.048.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.450,10
|251.956
|% 10,00
|
|ESCOM
|22,54
|32.365.992
|% 9,95
|
|ERBOS
|110,60
|42.002.198
|% 9,94
|
|SILVR
|24,48
|4.078.099
|% -10,00
|
|GLYHO
|3,32
|208.890.597
|% -9,78
|
|GZNMI
|48,86
|34.215.774
|% -7,72
|
|BALAT
|12,00
|511.440
|% -6,98
|
|ULUSE
|173,00
|6.983.566
|% -6,39
|
|THYAO
|49,94
|2.005.822.310
|% 0,81
|
|SISE
|21,16
|653.918.409
|% -1,67
|
|EREGL
|26,20
|532.207.481
|% -1,21
|
|TUPRS
|235,70
|472.183.283
|% -3,04
|
|FROTO
|267,90
|386.032.077
|% -2,23
|
|ODAS
|3,03
|368.745.291
|% 5,57
|
|EKGYO
|2,84
|339.935.302
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,21
|384.094.652
|% -1,17
|
|GLYHO
|3,32
|208.890.597
|% -9,78
|
|ISCTR
|4,46
|196.192.854
|% -0,67
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4395
|17,4481
|% 0,77
|
|Euro
|17,5853
|17,6190
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,7530
|20,8570
|% 1,26
|
|Frank
|17,7916
|17,8988
|% 1,42
|
|Riyal
|4,6314
|4,6546
|% 0,83
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|3,79
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,51
|
|Cumhuriyet
|6.534
|6.632
|25,00
|
|Tam
|6.559
|6.661
|62,00
|
|Yarım
|3.196
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.623
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,03
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,10
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|B. Petrol
|100
|100
|0,91
|