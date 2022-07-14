***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.07.2022 11:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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13.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 14.07.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.359,865569 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045286
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0572
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0166
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
18:05960,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -10,56
|Açılış
|: 960,62
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4599
|17,4835
|% 0,34
|
|Euro
|17,5197
|17,5454
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,5948
|20,6980
|% -0,17
|
|Frank
|17,7005
|17,8071
|% -0,02
|
|Riyal
|4,6382
|4,6614
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-25,61
|
|Altın Gr.
|961
|962
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.563
|6.709
|-24,00
|
|Yarım
|3.198
|3.268
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.633
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|-0,39
|
|B. Petrol
|97,73
|97,73
|-1,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERHL
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 531, 775 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KCHOL, HEKTS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 13 kaybederek (% -1.09 ) 2, 096
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, DOBUR, MARTI, KLRHO, DOAS
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17:57
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