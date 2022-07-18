***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.07.2022 09:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 18.07.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI :1.359,466666 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045671
BIST
11:102.432
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 49,99
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.434
En Düşük
2.402
11:1017,4904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0905
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,4946
En Düşük
17,2771
11:1017,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1943
|Açılış
|: 17,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:10966,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,50
|Açılış
|: 966,37
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:10
|ANGEN
|32,14
|70.307.066
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|20.792.047
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|VAKKO
|16,18
|12.042.962
|% 8,59
|
|RTALB
|9,11
|64.261.462
|% 8,45
|
|GESAN
|48,12
|123.689.568
|% -6,47
|
|SILVR
|20,92
|44.354.313
|% -5,08
|
|PINSU
|5,93
|11.464.504
|% -4,97
|
|DOBUR
|44,68
|3.607.752
|% -4,12
|
|ORGE
|9,51
|10.839.222
|% -3,26
|
|THYAO
|48,74
|1.021.791.826
|% 1,67
|
|EREGL
|26,96
|615.034.782
|% 3,85
|
|TUPRS
|240,50
|375.260.722
|% 5,58
|
|SASA
|41,04
|330.037.899
|% 3,48
|
|EKGYO
|2,98
|256.324.259
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,98
|256.324.259
|% 1,02
|
|ODAS
|3,38
|225.794.272
|% 3,68
|
|YKBNK
|4,30
|188.020.716
|% 2,87
|
|TSKB
|2,16
|85.328.972
|% 3,35
|
|KRDMD
|10,65
|255.711.125
|% 4,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4769
|17,4904
|% 0,52
|
|Euro
|17,7287
|17,7457
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,8539
|20,9585
|% 1,32
|
|Frank
|17,8652
|17,9728
|% 0,60
|
|Riyal
|4,6411
|4,6644
|% 0,47
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,29
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,50
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.594
|6.680
|-24,00
|
|Yarım
|3.203
|3.261
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,84
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25BAGFS
Yüzde 7.45 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 820, 712 adet işlem
-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 2 artarak (% 2.42 ) 2, 588
-
11:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
11:24XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 7, 300.00 milyon TL de
-
11:24DESA
Yüzde 5.53 oranında artışla 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 222 adet işlem