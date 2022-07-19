***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.07.2022 10:39
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 19.07.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.359,482436 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046265
BIST
10:302.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,83
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:3017,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1295
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
10:3017,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2265
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,9710
En Düşük
17,6727
10:30964,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,10
|Açılış
|: 964,65
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
964,92
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:28
|KLRHO
|12,55
|12.203.415
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.370.670
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.257.068
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|10,03
|55.525.139
|% 8,55
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|405,00
|8.772.111
|% -4,93
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|LIDFA
|9,54
|5.044.110
|% -3,25
|
|KZBGY
|97,30
|1.612.407
|% -2,99
|
|THYAO
|49,92
|781.125.735
|% -0,12
|
|EKGYO
|3,07
|516.330.995
|% 3,37
|
|SISE
|20,80
|376.113.601
|% 0,68
|
|KCHOL
|34,64
|194.080.904
|% 0,99
|
|ODAS
|3,46
|192.803.450
|% -0,86
|
|EKGYO
|3,07
|516.330.995
|% 3,37
|
|ODAS
|3,46
|192.803.450
|% -0,86
|
|SISE
|20,80
|376.113.601
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,38
|69.486.691
|% -0,23
|
|THYAO
|49,92
|781.125.735
|% -0,12
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5527
|17,5607
|% 0,74
|
|Euro
|17,9289
|17,9469
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,9866
|21,0918
|% 0,86
|
|Frank
|17,9681
|18,0764
|% 0,98
|
|Riyal
|4,6615
|4,6849
|% 0,53
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,90
|
|Altın Gr.
|964
|964
|4,77
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.545
|6.631
|7,00
|
|Yarım
|3.179
|3.237
|4,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,04
|