***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.07.2022 12:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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25.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 26.07.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.360,000054 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047722
BIST
17:122.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -7,35
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:1217,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0858
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:1218,1321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0691
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:12986,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,76
|Açılış
|: 986,82
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:10
|DOBUR
|57,75
|15.259.164
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.256.748
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.880.849
|% 9,97
|
|BRSAN
|43,30
|133.541.424
|% 9,95
|
|KLRHO
|16,11
|175.172.093
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|DOGUB
|4,01
|19.045.145
|% -4,75
|
|CEOEM
|10,13
|14.673.405
|% -4,43
|
|THYAO
|49,22
|3.348.962.477
|% -0,65
|
|EKGYO
|3,24
|1.566.927.153
|% 2,21
|
|GARAN
|15,07
|1.081.446.236
|% -3,71
|
|EREGL
|27,72
|1.075.595.424
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,71
|1.062.133.472
|% -2,08
|
|EKGYO
|3,24
|1.566.927.153
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,58
|504.393.330
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,71
|1.062.133.472
|% -2,08
|
|TSKB
|2,46
|535.543.747
|% 1,23
|
|ODAS
|3,75
|515.888.035
|% -1,06
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8567
|17,8577
|% 0,48
|
|Euro
|18,1149
|18,1394
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,3859
|21,4932
|% 0,14
|
|Frank
|18,4703
|18,5815
|% 0,62
|
|Riyal
|4,7369
|4,7607
|% 0,42
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,90
|
|Altın Gr.
|987
|987
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.656
|6.713
|-3,00
|
|Yarım
|3.243
|3.282
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,18
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,44
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 26, 577.00 milyon TL de
-
17:25EDATA
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 175, 233 adet işlem
-
17:24UFUK
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 84.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 506 adet işlem
-
17:23TRILC
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 382, 719 adet işlem
-
17:22AVGYO
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 860, 581 adet işlem