***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2022 11:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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03.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 04.08.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.440,459575 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051748
BIST
12:012.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 39,58
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:0117,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0523
|Açılış
|: 18,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:0118,3487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1066
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:011.026,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.026,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.026,64
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KRPLS
|8,26
|56.093.575
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|66.501.264
|% 9,95
|
|TMSN
|59,00
|289.192.921
|% 9,16
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|BIZIM
|24,28
|47.606.172
|% 8,78
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|GRNYO
|3,30
|1.968.245
|% -3,23
|
|SANEL
|10,84
|1.612.598
|% -3,04
|
|ECZYT
|79,60
|78.561.062
|% -2,93
|
|CANTE
|66,65
|35.093.572
|% -2,91
|
|HEKTS
|37,88
|1.939.605.617
|% 6,64
|
|THYAO
|55,75
|1.703.997.205
|% 1,36
|
|SISE
|23,66
|1.001.357.752
|% 1,63
|
|KARSN
|7,32
|602.350.151
|% 3,54
|
|SASA
|50,75
|591.439.651
|% 1,83
|
|TSKB
|2,92
|375.395.735
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,44
|282.865.974
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,23
|366.348.381
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,96
|208.528.660
|% 7,10
|
|KARSN
|7,32
|602.350.151
|% 3,54
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9577
|17,9794
|% 0,29
|
|Euro
|18,3217
|18,3487
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,7883
|21,8975
|% 0,37
|
|Frank
|18,6205
|18,7327
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7667
|4,7906
|% 0,30
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|13,37
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|8,18
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.887
|6.945
|42,00
|
|Yarım
|3.356
|3.395
|20,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.697
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,07
|
|B. Petrol
|96,98
|96,98
|0,20
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16DARDL
Yüzde 6.67 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 867, 012 adet işlem
-
12:15BEYAZ
Yüzde 6.90 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 204 adet işlem
-
12:14KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 849, 640 adet işlem
-
12:13KERVT
Yüzde 5.84 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 965, 778 adet işlem
-
12:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TCELL, PGSUS