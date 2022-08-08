***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.08.2022 10:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 08.08.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.440,737629 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052814
BIST
13:592.789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 38,60
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
13:5917,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0567
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
13:5918,3343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0930
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
13:591.027,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.027,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.028,18
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler13:56
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|40.585.202
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.288.994
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|189.578.999
|% 9,98
|
|OBASE
|15,36
|14.049.838
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|14.365.504
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|104.277.515
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|197.348.916
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,04
|18.003.188
|% -9,74
|
|BRKO
|1,80
|1.588.394
|% -8,63
|
|THYAO
|58,50
|2.764.631.351
|% 0,52
|
|EKGYO
|3,69
|1.336.479.168
|% 5,43
|
|EREGL
|28,36
|1.189.149.809
|% 2,83
|
|SISE
|23,86
|1.023.368.400
|% 1,97
|
|AKBNK
|9,33
|1.018.029.548
|% -0,43
|
|EKGYO
|3,69
|1.336.479.168
|% 5,43
|
|SKBNK
|2,41
|423.469.683
|% 9,05
|
|YKBNK
|5,22
|914.705.457
|% -0,38
|
|TSKB
|3,28
|539.969.303
|% 3,14
|
|ZOREN
|2,41
|275.753.870
|% 2,99
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9606
|17,9656
|% 0,30
|
|Euro
|18,3184
|18,3283
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6697
|21,7783
|% 0,52
|
|Frank
|18,6828
|18,7954
|% 0,73
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,26
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|4,54
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.955
|5,00
|
|Tam
|6.893
|6.946
|-44,00
|
|Yarım
|3.359
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,20
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,18
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|-0,90
|