***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.08.2022 15:27
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 09.08.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.440,823020 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053453
BIST
15:412.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -17,38
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:4117,9514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:4118,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:411.034,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.035,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:41
|DOGUB
|4,84
|44.382.020
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.231.758
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.209.862
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.201.535
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.582.940
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|12.688.282
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|33.230.867
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|132.689.842
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,62
|13.833.209
|% -7,84
|
|THYAO
|58,45
|3.960.201.825
|% -0,51
|
|ISCTR
|5,99
|2.146.754.507
|% -5,82
|
|EKGYO
|3,47
|1.420.006.703
|% 0,87
|
|TUPRS
|279,40
|1.369.842.317
|% 2,16
|
|SASA
|50,75
|1.301.617.124
|% -2,40
|
|EKGYO
|3,47
|1.420.006.703
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,99
|2.146.754.507
|% -5,82
|
|YKBNK
|5,20
|1.231.635.997
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,98
|403.051.099
|% 5,32
|
|TSKB
|3,22
|439.250.654
|% -0,62
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9391
|17,9514
|% 0,01
|
|Euro
|18,3772
|18,3943
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,6674
|21,7761
|% 0,36
|
|Frank
|18,7716
|18,8847
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7609
|4,7848
|% 0,12
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|1,01
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.923
|6.976
|-11,00
|
|Yarım
|3.373
|3.410
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,89
|-0,04
|
|B. Petrol
|97,91
|97,91
|1,26
|
Seans Raporu
15:41
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-
15:56BMSTL
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 19.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 356, 355 adet işlem
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15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 93 kaybederek (% -0.83 ) 2, 987
-
15:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOGUB, KRTEK
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15:55KERVT
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 803, 075 adet işlem
-
15:54GOODY
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 10.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 935, 563 adet işlem