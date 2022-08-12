***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.08.2022 09:31
L
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054918
BIST
12:252.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,40
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:2517,9611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:2518,5216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0110
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:251.032,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.032,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:25
|TRCAS
|10,57
|76.539.353
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|50.243.747
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|75.464.073
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.260.755
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.073.759
|% 9,77
|
|PAMEL
|169,10
|11.673.751
|% -9,67
|
|KZBGY
|29,02
|21.709.848
|% -7,58
|
|BLCYT
|11,97
|39.785.538
|% -7,21
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|TEKTU
|1,75
|42.080.312
|% -5,91
|
|THYAO
|62,60
|3.464.265.653
|% 1,95
|
|YKBNK
|5,66
|903.668.216
|% 0,71
|
|SAHOL
|23,70
|842.795.684
|% -1,82
|
|AKBNK
|10,20
|774.842.814
|% 1,29
|
|GARAN
|18,14
|772.272.430
|% 0,39
|
|YKBNK
|5,66
|903.668.216
|% 0,71
|
|ODAS
|3,99
|569.875.776
|% 1,53
|
|VAKBN
|4,61
|602.765.064
|% 4,54
|
|DOHOL
|4,42
|486.163.944
|% -1,12
|
|EKGYO
|3,63
|349.378.469
|% -0,55
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9595
|17,9611
|% 0,13
|
|Euro
|18,5089
|18,5216
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,7462
|21,8553
|% -0,40
|
|Frank
|18,9892
|19,1036
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7683
|4,7922
|% 0,09
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,45
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|-33,00
|
|Tam
|6.917
|6.967
|-25,00
|
|Yarım
|3.370
|3.406
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.702
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,20
|