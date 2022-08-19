***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.08.2022 09:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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18.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 19.08.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.437,967282 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057007
BIST
13:023.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 12,19
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
13:0218,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
13:0218,2311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0299
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
13:021.020,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.020,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler13:00
|HKTM
|13,31
|1.030.500
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|66.022.612
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.833.552
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|332.266.910
|% 9,94
|
|MNDRS
|5,68
|86.238.113
|% 9,86
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|ALCTL
|31,98
|51.694.500
|% -7,89
|
|GZNMI
|42,30
|284.377.293
|% -7,76
|
|DENGE
|2,25
|44.530.148
|% -7,41
|
|LKMNH
|17,05
|25.340.623
|% -7,39
|
|THYAO
|69,40
|2.571.291.827
|% -0,36
|
|SISE
|25,76
|2.128.207.909
|% 1,02
|
|PETKM
|11,15
|1.752.460.460
|% 0,81
|
|EREGL
|30,08
|1.562.745.894
|% 2,04
|
|KRDMD
|12,17
|1.468.330.221
|% 3,57
|
|YKBNK
|5,75
|1.276.162.349
|% -2,71
|
|DOHOL
|4,90
|809.216.046
|% 3,38
|
|PETKM
|11,15
|1.752.460.460
|% 0,81
|
|ALBRK
|2,01
|292.965.409
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,63
|529.641.191
|% -0,27
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0986
|18,1030
|% 0,13
|
|Euro
|18,2138
|18,2280
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,4278
|21,5352
|% -0,31
|
|Frank
|18,8639
|18,9776
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8056
|4,8297
|% 0,21
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-5,46
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.852
|6.903
|-34,00
|
|Yarım
|3.339
|3.375
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,16
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|-1,27
|