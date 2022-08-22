***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.08.2022 09:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 22.08.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI : 1. 437,830046 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057445
BIST
11:163.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,54
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
11:1618,1266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
11:1618,1405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0156
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
11:161.011,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,02
|Açılış
|: 1.012,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.011,65
BIST En Aktif Hisseler11:14
|SNPAM
|11,00
|280.027
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|2.386.247
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|177.089.132
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,48
|420.668
|% 9,80
|
|GSDDE
|4,79
|28.013.317
|% 9,36
|
|AZTEK
|13,34
|213.376.593
|% -7,94
|
|GLRYH
|3,80
|26.517.011
|% -7,32
|
|DENGE
|2,09
|23.090.764
|% -6,28
|
|GZNMI
|38,76
|109.140.626
|% -6,10
|
|SKTAS
|3,00
|10.279.992
|% -5,36
|
|THYAO
|68,05
|1.197.102.017
|% -0,66
|
|HEKTS
|41,72
|745.177.923
|% 6,27
|
|SASA
|54,05
|720.385.114
|% 1,98
|
|PETKM
|11,69
|669.832.597
|% 0,78
|
|TUPRS
|318,60
|644.816.616
|% -2,54
|
|EKGYO
|3,75
|631.232.154
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,65
|551.268.223
|% -0,35
|
|DOHOL
|4,97
|314.355.351
|% 0,20
|
|AKBNK
|10,50
|616.421.011
|% -0,94
|
|PETKM
|11,69
|669.832.597
|% 0,78
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1191
|18,1241
|% 0,21
|
|Euro
|18,1178
|18,1315
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,2981
|21,4050
|% -0,15
|
|Frank
|18,7939
|18,9072
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8105
|4,8346
|% 0,20
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-9,79
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|7,00
|
|Tam
|6.811
|6.865
|-72,00
|
|Yarım
|3.319
|3.356
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|-1,69
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29XU100
Endeks 3, 021 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 15, 762.00 milyon TL de
-
11:29YESIL
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 752, 777 adet işlem
-
11:28EDIP
Yüzde 4.63 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 811, 423 adet işlem
-
11:27QNBFB
Yüzde 4.66 oranında artışla 39.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 050 adet işlem
-
11:26AGYO
Yüzde 5.19 oranında artışla 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 713 adet işlem