***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.08.2022 10:11
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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24.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 25.08.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.436,339271 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058290
BIST
11:313.132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 71,90
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.132
En Düşük
3.075
11:3118,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1737
En Düşük
18,1333
11:3118,2055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1137
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:311.030,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,78
|Açılış
|: 1.030,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,59
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:29
|VAKBN
|5,50
|566.395.290
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.766.491
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.268.910
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,93
|244.165.352
|% -6,76
|
|THYAO
|70,70
|3.381.456.441
|% 2,99
|
|ISCTR
|7,90
|2.928.209.418
|% 4,91
|
|YKBNK
|6,35
|1.508.133.118
|% 5,13
|
|AKBNK
|11,58
|1.199.419.702
|% 4,61
|
|GARAN
|25,10
|1.077.920.795
|% 7,17
|
|ISCTR
|7,90
|2.928.209.418
|% 4,91
|
|EKGYO
|3,86
|948.256.263
|% 1,58
|
|YKBNK
|6,35
|1.508.133.118
|% 5,13
|
|HALKB
|6,44
|887.912.779
|% 9,15
|
|ALBRK
|2,52
|309.220.145
|% 7,23
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1665
|18,1707
|% 0,16
|
|Euro
|18,1844
|18,2012
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4376
|21,5451
|% 0,51
|
|Frank
|18,8011
|18,9144
|% 0,59
|
|Riyal
|4,8180
|4,8421
|% 0,13
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|13,63
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,74
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.899
|6.953
|38,00
|
|Yarım
|3.362
|3.399
|18,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,51
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
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11:43HEDEF
Yüzde 8.47 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 968 adet işlem
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11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, VESTL, TOASO
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11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, GARAN, YKBNK
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11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 01 artarak (% 2.25 ) 2, 776
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11:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, BRMEN, DOGUB, VAKBN, HKTM, KLNMA