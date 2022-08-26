***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.08.2022 09:59
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 26.08.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.512,570084 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058487
BIST
11:063.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 21,53
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.134
11:0618,1820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
11:0618,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
11:061.024,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.024,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler11:06
|VAKBN
|6,05
|196.450.996
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|9.510.244
|% 9,96
|
|QNBFL
|95,00
|399.475
|% 9,89
|
|SILVR
|28,36
|3.864.413
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|6.311.701
|% -9,93
|
|MTRKS
|74,40
|25.584.657
|% -7,41
|
|BJKAS
|6,95
|167.214.971
|% -5,05
|
|SAYAS
|18,18
|15.044.433
|% -4,82
|
|ISCTR
|8,06
|2.588.661.747
|% 2,81
|
|AKBNK
|12,38
|2.392.333.917
|% 3,34
|
|YKBNK
|6,81
|2.242.745.791
|% 3,81
|
|GARAN
|27,22
|1.728.607.605
|% 5,67
|
|THYAO
|70,05
|1.630.356.984
|% -0,36
|
|YKBNK
|6,81
|2.242.745.791
|% 3,81
|
|ISCTR
|8,06
|2.588.661.747
|% 2,81
|
|EKGYO
|3,94
|1.230.608.203
|% 2,60
|
|AKBNK
|12,38
|2.392.333.917
|% 3,34
|
|HALKB
|7,13
|962.689.929
|% 9,86
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1783
|18,1820
|% 0,10
|
|Euro
|18,1428
|18,1551
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,3575
|21,4646
|% -0,37
|
|Frank
|18,7641
|18,8771
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8268
|4,8510
|% 0,11
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-6,46
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.849
|6.904
|-27,00
|
|Yarım
|3.337
|3.375
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,32
|