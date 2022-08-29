***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.08.2022 11:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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26.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 29.08.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.512,280148 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058823
BIST
14:483.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -4,40
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:4818,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:4818,1822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0849
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
14:481.008,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.009,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:46
|DYOBY
|18,64
|64.568.632
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.487.430
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.266.627
|% 9,91
|
|KONTR
|212,10
|268.391.944
|% 9,39
|
|PRKME
|12,02
|50.986.407
|% 9,27
|
|HKTM
|19,28
|422.574.597
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|3.943.575
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.015.125
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|THYAO
|69,75
|4.246.958.368
|% 0,07
|
|PETKM
|13,81
|4.021.933.972
|% 5,42
|
|HALKB
|7,49
|2.275.867.520
|% 5,05
|
|YKBNK
|6,85
|2.223.453.450
|% -2,14
|
|GARAN
|24,22
|1.891.584.303
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,85
|2.223.453.450
|% -2,14
|
|HALKB
|7,49
|2.275.867.520
|% 5,05
|
|PETKM
|13,81
|4.021.933.972
|% 5,42
|
|VAKBN
|6,51
|1.773.876.687
|% 7,60
|
|EKGYO
|3,95
|1.071.788.280
|% -0,25
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1814
|18,1873
|% 0,12
|
|Euro
|18,1812
|18,1839
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,1926
|21,2989
|% -0,32
|
|Frank
|18,7092
|18,8219
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8273
|4,8515
|% 0,14
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-10,58
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-6,65
|
|Cumhuriyet
|6.744
|6.846
|-39,00
|
|Tam
|6.772
|6.824
|-107,00
|
|Yarım
|3.300
|3.336
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,29
|
Seans Raporu
14:46
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15:00GARAN
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