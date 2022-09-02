***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.09.2022 11:48
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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02.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 02.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.512,657652 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059585
BIST
13:143.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 50,32
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
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3.198
En Düşük
3.160
13:1418,2235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,2650
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|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
13:1418,2293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1245
|Açılış
|: 18,2300
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|Önceki Kapanış
|: 18,1400
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18,2632
En Düşük
18,1031
13:141.000,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.000,02
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler13:14
|KNFRT
|10,57
|24.271.913
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|43.498.984
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|44.845.219
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.301.681
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.547.895
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.314.652
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|1.933.998
|% -5,82
|
|MIPAZ
|8,57
|69.182.739
|% -5,51
|
|PENTA
|392,00
|51.657.386
|% -5,18
|
|CANTE
|77,85
|13.139.286
|% -5,06
|
|AKBNK
|12,72
|3.447.459.703
|% 7,34
|
|THYAO
|71,55
|2.552.904.195
|% 0,63
|
|YKBNK
|7,43
|1.925.111.264
|% -1,85
|
|HALKB
|8,41
|1.741.250.963
|% -1,29
|
|GARAN
|23,14
|1.620.342.179
|% 1,85
|
|AKBNK
|12,72
|3.447.459.703
|% 7,34
|
|YKBNK
|7,43
|1.925.111.264
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,05
|880.337.402
|% 1,25
|
|HALKB
|8,41
|1.741.250.963
|% -1,29
|
|ISCTR
|8,22
|1.393.214.088
|% 2,24
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2127
|18,2264
|% 0,17
|
|Euro
|18,2258
|18,2334
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,0180
|21,1234
|% 0,39
|
|Frank
|18,5127
|18,6242
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8322
|4,8564
|% 0,13
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|8,75
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.736
|6.790
|25,00
|
|Yarım
|3.282
|3.320
|13,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
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|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,09
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|B. Petrol
|94,32
|94,32
|1,96
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