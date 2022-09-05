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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

05.09.2022 14:40
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

İMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 05.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.511,239153 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060142


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KRDMD 12,88 2.726.232.023 % 9,99  
VKING 6,95 2.296.266 % 9,97  
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Altın Gr. 1.003 1.003 0,66  
Cumhuriyet 6.731 6.832 1,00  
Tam 6.763 6.818 53,00  
Yarım 3.295 3.333 26,00  
Çeyrek 1.653 1.666 13,00  
Gümüş.Ons 18,17 18,19 0,12  
Gümüş Gr. 10,66 10,67 0,07  
B. Petrol 96,64 96,64 3,62  
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