***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.09.2022 14:40
İMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 05.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.511,239153 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060142
BIST
15:293.331
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 108,47
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.336
En Düşük
3.248
15:2918,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
15:2918,0953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0236
|Açılış
|: 18,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
15:291.003,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.003,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ICBCT
|7,93
|33.251.422
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.726.232.023
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|2.296.266
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|39.087.495
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|49.607.157
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,40
|71.019.882
|% -8,43
|
|DOGUB
|10,57
|16.184.708
|% -6,21
|
|MOBTL
|2,29
|184.211.594
|% -6,15
|
|EGGUB
|73,10
|94.351.637
|% -4,76
|
|EREGL
|30,68
|6.360.741.819
|% 8,87
|
|YKBNK
|8,10
|6.107.951.442
|% 3,71
|
|THYAO
|73,15
|5.403.167.648
|% 1,88
|
|AKBNK
|13,94
|4.735.736.666
|% 6,98
|
|GARAN
|25,12
|4.063.358.130
|% 3,04
|
|EKGYO
|4,38
|3.639.353.192
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,10
|6.107.951.442
|% 3,71
|
|AKBNK
|13,94
|4.735.736.666
|% 6,98
|
|ISCTR
|9,49
|2.895.565.093
|% 7,35
|
|KRDMD
|12,88
|2.726.232.023
|% 9,99
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2219
|18,2284
|% 0,16
|
|Euro
|18,0838
|18,0919
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,8745
|20,9792
|% -0,07
|
|Frank
|18,4797
|18,5910
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8340
|4,8583
|% 0,15
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,66
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|1,00
|
|Tam
|6.763
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.295
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,07
|
|B. Petrol
|96,64
|96,64
|3,62
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42BRKSN
Yüzde 8.37 oranında artışla 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 563, 656 adet işlem
-
15:41KRDMA
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 740, 032 adet işlem
-
15:40EREGL
Yüzde 8.80 oranında artışla 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 054, 944 adet işlem
-
15:39XU100
Endeks 3, 322 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 07 üstünde . İşlem hacmi 70, 295.00 milyon TL de
-
15:39ISDMR
Yüzde 7.98 oranında artışla 26.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 921, 875 adet işlem