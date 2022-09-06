***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.09.2022 10:13
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMNEKUL YATIRIM FONU 06.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI :1.511,172147 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060354
BIST
10:273.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 60,47
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.422
En Düşük
3.382
10:2718,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2312
En Düşük
18,1962
10:2718,2154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1221
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2154
En Düşük
18,0825
10:271.005,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.005,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ICBCT
|8,72
|19.887.648
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|3.315.482
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,11
|33.860.528
|% 9,60
|
|KRDMD
|13,98
|1.342.875.386
|% 8,54
|
|MTRKS
|38,52
|7.322.498
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,21
|7.619.042
|% -9,26
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|BJKAS
|7,60
|42.641.793
|% -5,71
|
|DYOBY
|19,77
|16.655.595
|% -4,95
|
|EREGL
|33,02
|1.798.624.104
|% 6,58
|
|YKBNK
|8,18
|1.663.557.782
|% 0,86
|
|KRDMD
|13,98
|1.342.875.386
|% 8,54
|
|THYAO
|75,15
|969.211.290
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,46
|902.853.586
|% 1,83
|
|EKGYO
|4,46
|902.853.586
|% 1,83
|
|YKBNK
|8,18
|1.663.557.782
|% 0,86
|
|KRDMD
|13,98
|1.342.875.386
|% 8,54
|
|ISCTR
|9,98
|606.443.031
|% 3,53
|
|AKBNK
|14,65
|881.719.377
|% 3,24
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2233
|18,2312
|% 0,09
|
|Euro
|18,2023
|18,2154
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,0627
|21,1683
|% 0,65
|
|Frank
|18,5237
|18,6353
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8352
|4,8594
|% 0,06
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|5,38
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,56
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.770
|6.830
|18,00
|
|Yarım
|3.299
|3.340
|9,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,42
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|95,54
|95,54
|-0,20
|
Seans Raporu
10:27
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10:42KRDMA
Yüzde 7.41 oranında artışla 10.73 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 140, 251 adet işlem
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10:41KRDMB
Yüzde 7.61 oranında artışla 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 778, 491 adet işlem
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10:40XU100
Endeks 3, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 16, 142.00 milyon TL de
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10:40ISDMR
Yüzde 6.43 oranında artışla 28.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 908, 313 adet işlem
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10:39HKTM
Yüzde 4.75 oranında artışla 26.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 560 adet işlem