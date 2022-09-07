***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2022 10:44
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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06.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 07.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.511,105144 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060877
BIST
12:123.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -15,54
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:1218,2386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:1218,0750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:12999,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,86
|Açılış
|: 999,53
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,00
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ORGE
|12,98
|50.614.635
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|83.630.000
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|23.134.293
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.793.879
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,36
|7.594.251
|% -7,11
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|SANEL
|10,11
|1.134.708
|% -5,95
|
|ISFIN
|8,34
|34.987.918
|% -5,76
|
|YKBNK
|8,04
|3.989.800.197
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,17
|3.213.660.303
|% -2,57
|
|EKGYO
|4,80
|2.757.767.236
|% 6,43
|
|THYAO
|74,00
|2.567.869.796
|% 0,48
|
|ISCTR
|10,30
|1.796.789.171
|% -2,18
|
|EKGYO
|4,80
|2.757.767.236
|% 6,43
|
|YKBNK
|8,04
|3.989.800.197
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,17
|3.213.660.303
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,30
|1.796.789.171
|% -2,18
|
|VAKBN
|10,74
|1.688.113.846
|% 6,55
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2217
|18,2491
|% 0,08
|
|Euro
|18,0598
|18,0682
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,9096
|21,0145
|% -0,11
|
|Frank
|18,4802
|18,5915
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8386
|4,8629
|% 0,07
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,65
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|8,00
|
|Tam
|6.774
|6.863
|23,00
|
|Yarım
|3.301
|3.350
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,10
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-0,35
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23ISFIN
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 229, 494 adet işlem
-
12:22KRDMB
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 223 adet işlem
-
12:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HALKB, TCELL
-
12:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 52 kaybederek (% -0.55 ) 3, 009
-
12:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, BRMEN, ROYAL, CUSAN, ORGE, ZRGYO