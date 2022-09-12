***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.09.2022 10:46
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 12.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.510,826054 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062291
BIST
10:503.600
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 78,81
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
10:5018,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2564
En Düşük
18,2080
10:5018,5573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2412
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5948
En Düşük
18,3348
10:501.010,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.010,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler10:50
|BRYAT
|504,80
|63.073.077
|% 9,98
|
|VAKBN
|14,24
|498.487.265
|% 9,96
|
|GARAN
|28,78
|1.594.962.198
|% 9,93
|
|BRSAN
|50,35
|57.830.041
|% 9,93
|
|INVEO
|21,52
|63.468.356
|% 9,91
|
|EUKYO
|4,01
|1.535.399
|% -9,68
|
|ASUZU
|296,00
|95.462.189
|% -9,48
|
|DOGUB
|9,26
|2.793.960
|% -3,94
|
|SELGD
|5,98
|333.309
|% -3,24
|
|SAYAS
|16,70
|5.010.064
|% -2,91
|
|AKBNK
|16,59
|3.391.935.947
|% 4,21
|
|YKBNK
|9,57
|1.993.290.232
|% 4,82
|
|THYAO
|74,20
|1.789.771.102
|% 1,09
|
|EKGYO
|5,30
|1.712.688.806
|% 3,72
|
|ISCTR
|13,29
|1.606.833.450
|% 6,83
|
|EKGYO
|5,30
|1.712.688.806
|% 3,72
|
|YKBNK
|9,57
|1.993.290.232
|% 4,82
|
|AKBNK
|16,59
|3.391.935.947
|% 4,21
|
|ISCTR
|13,29
|1.606.833.450
|% 6,83
|
|KRDMD
|14,85
|1.215.279.833
|% 4,14
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2110
|18,2449
|% 0,06
|
|Euro
|18,5498
|18,5573
|% 1,32
|
|Sterlin
|21,2273
|21,3337
|% 0,75
|
|Frank
|19,0075
|19,1220
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8361
|4,8604
|% -0,05
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,05
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,80
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.795
|6.855
|26,00
|
|Yarım
|3.311
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,16
|
|B. Petrol
|92,91
|92,91
|0,07
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05ZPLIB
Yüzde 6.18 oranında artışla 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 868 adet işlem
-
11:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 54 artarak (% 2.50 ) 3, 963
-
11:04
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EUKYO, ASUZU
-
11:04
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse AKBNK, YKBNK, THYAO
-
11:04XU100
Endeks 3, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 27, 181.00 milyon TL de