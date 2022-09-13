***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.09.2022 10:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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12.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 13.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI: 1.510,908150 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062533
BIST
12:123.688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 38,99
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:1218,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0353
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2504
En Düşük
18,2119
12:1218,5358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0871
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5464
En Düşük
18,4317
12:121.012,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.012,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,74
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|108.116.023
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.038.132
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.003.781
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|41.904.531
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,45
|102.208.980
|% -8,12
|
|TSPOR
|4,81
|76.411.921
|% -5,69
|
|ZRGYO
|5,06
|86.681.423
|% -5,07
|
|AKBNK
|19,01
|5.155.601.702
|% 8,57
|
|THYAO
|77,10
|4.964.907.659
|% 2,87
|
|ISCTR
|12,29
|4.379.239.681
|% -2,07
|
|YKBNK
|10,16
|3.897.427.862
|% 4,85
|
|ASELS
|33,52
|3.000.706.860
|% 3,97
|
|EKGYO
|5,41
|2.353.797.991
|% 1,12
|
|YKBNK
|10,16
|3.897.427.862
|% 4,85
|
|ISCTR
|12,29
|4.379.239.681
|% -2,07
|
|AKBNK
|19,01
|5.155.601.702
|% 8,57
|
|KRDMD
|15,88
|2.554.761.843
|% 3,72
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2357
|18,2504
|% 0,19
|
|Euro
|18,5283
|18,5358
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,3100
|21,4169
|% 0,36
|
|Frank
|19,1016
|19,2166
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8393
|4,8635
|% 0,06
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,11
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.877
|5,00
|
|Tam
|6.808
|6.859
|3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,12
|95,12
|1,12
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TKFEN, KOZAA
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 6 artarak (% 1.46 ) 3, 318
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, ROYAL, NTHOL, OYYAT, VKFYO, COSMO, TURSG, RODRG, HALKB, VAKFN
-
12:25
BRYAT, GARAN, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:25
KAPLM, ATSYH, MTRKS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında