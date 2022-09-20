***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.09.2022 11:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 20.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.510,244177 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064188
BIST
15:553.244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 44,05
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:5518,3187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:5518,2791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0515
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
15:55981,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,20
|Açılış
|: 981,94
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:55
|HDFGS
|2,75
|77.698.224
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|71.645.291
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,88
|201.313.909
|% 9,90
|
|ZOREN
|3,60
|491.598.951
|% 9,76
|
|AYEN
|26,10
|163.556.874
|% 9,66
|
|TSKB
|3,97
|15.412.052
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.100.625
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.436.500
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,44
|6.213.189.908
|% -9,83
|
|VAKBN
|8,44
|6.213.189.908
|% -9,83
|
|ISCTR
|8,17
|3.757.123.353
|% 3,55
|
|THYAO
|70,60
|3.623.786.858
|% 2,69
|
|GARAN
|19,73
|3.622.919.666
|% 0,61
|
|HALKB
|8,18
|3.543.335.977
|% -8,60
|
|VAKBN
|8,44
|6.213.189.908
|% -9,83
|
|EKGYO
|3,87
|1.957.947.251
|% -1,78
|
|ISCTR
|8,17
|3.757.123.353
|% 3,55
|
|HALKB
|8,18
|3.543.335.977
|% -8,60
|
|YKBNK
|7,08
|2.677.697.847
|% 5,04
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3051
|18,3187
|% 0,14
|
|Euro
|18,2651
|18,2791
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,8456
|20,9501
|% 0,12
|
|Frank
|18,8451
|18,9586
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8559
|4,8802
|% 0,27
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-7,04
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|0,00
|
|Tam
|6.670
|6.763
|-26,00
|
|Yarım
|3.250
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.648
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|0,35
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 56 artarak (% 2.20 ) 3, 516
-
16:10XU100
Endeks 3, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 54, 731.00 milyon TL de
-
16:10YATAS
Yüzde 8.53 oranında artışla 18.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 059, 265 adet işlem
-
16:09BIOEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 12.89 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 210, 311 adet işlem
-
16:08ALCAR
Yüzde 5.43 oranında artışla 402.00 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 059 adet işlem