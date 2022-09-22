***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.09.2022 12:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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21.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 22.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.510,091072 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064649
BIST
15:413.298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 52,01
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:4118,3571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:4118,2047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1757
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:41992,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,82
|Açılış
|: 992,34
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
992,96
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:39
|KMPUR
|49,72
|116.526.645
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.557.896
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.542.783
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.722.477
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.466.524
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|119.293.264
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|340.049.671
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|175.439.136
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|104.313.460
|% -9,78
|
|THYAO
|70,95
|3.180.036.815
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,04
|2.635.455.392
|% 3,59
|
|SISE
|27,52
|2.224.200.368
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,18
|1.892.128.113
|% 2,72
|
|AKBNK
|11,72
|1.884.764.363
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,04
|2.635.455.392
|% 3,59
|
|YKBNK
|7,18
|1.892.128.113
|% 2,72
|
|ZOREN
|4,26
|1.050.853.354
|% 7,58
|
|ISCTR
|8,14
|1.663.253.534
|% 2,65
|
|AKBNK
|11,72
|1.884.764.363
|% 1,74
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3510
|18,3562
|% 0,16
|
|Euro
|18,1599
|18,1705
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,7248
|20,8287
|% 0,63
|
|Frank
|18,6648
|18,7772
|% -1,20
|
|Riyal
|4,8659
|4,8903
|% 0,18
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|8,71
|
|Altın Gr.
|992
|993
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|-14,00
|
|Tam
|6.701
|6.788
|-8,00
|
|Yarım
|3.265
|3.314
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.656
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,12
|
|B. Petrol
|91,39
|91,39
|1,56
|
Seans Raporu
15:39
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-
15:54KONKA
Yüzde 6.25 oranında artışla 30.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 512, 423 adet işlem
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15:53BARMA
Yüzde 8.27 oranında artışla 45.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 000, 272 adet işlem
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15:52XU100
Endeks 3, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 41, 994.00 milyon TL de
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15:52ERBOS
Yüzde 6.72 oranında artışla 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 159, 440 adet işlem
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15:51EGGUB
Yüzde 5.23 oranında artışla 70.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 889, 355 adet işlem