Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

23.09.2022 09:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 23.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.510,024114 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064799


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.295
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  3.295  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,16 23.027.964 % 0,00  
ULUFA 7,90 40.951.456 % 0,00  
SUNTK 26,74 95.049.073 % 0,00  
SMRTG 57,05 588.773.868 % 0,00  
YYLGD 20,84 242.087.375 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3930 18,3970 % 0,43  
Euro 18,0552 18,0699 % 0,16  
Sterlin 20,5836 20,6869 % 0,18  
Frank 18,7185 18,8312 % 0,30  
Riyal 4,8712 4,8957 % 0,41  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.672 0,22  
Altın Gr. 989 989 5,24  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -23,00  
Tam 6.682 6.785 23,00  
Yarım 3.256 3.312 11,00  
Çeyrek 1.633 1.656 6,00  
Gümüş.Ons 19,63 19,66 0,01  
Gümüş Gr. 11,63 11,65 0,07  
B. Petrol 90,04 90,04 -0,42  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru