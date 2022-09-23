***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.09.2022 09:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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22.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 23.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.510,024114 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064799
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
0
En Düşük
0
18:0518,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0784
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3970
En Düşük
18,3035
18:0518,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
18,0164
18:05989,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,18
|Açılış
|: 989,07
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,16
|23.027.964
|% 0,00
|
|ULUFA
|7,90
|40.951.456
|% 0,00
|
|SUNTK
|26,74
|95.049.073
|% 0,00
|
|SMRTG
|57,05
|588.773.868
|% 0,00
|
|YYLGD
|20,84
|242.087.375
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,16
|23.027.964
|% 0,00
|
|ULUFA
|7,90
|40.951.456
|% 0,00
|
|SUNTK
|26,74
|95.049.073
|% 0,00
|
|SMRTG
|57,05
|588.773.868
|% 0,00
|
|YYLGD
|20,84
|242.087.375
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,00
|
|SASA
|58,05
|2.479.659.821
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 0,00
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3930
|18,3970
|% 0,43
|
|Euro
|18,0552
|18,0699
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,5836
|20,6869
|% 0,18
|
|Frank
|18,7185
|18,8312
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8712
|4,8957
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|0,22
|
|Altın Gr.
|989
|989
|5,24
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.682
|6.785
|23,00
|
|Yarım
|3.256
|3.312
|11,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.656
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,07
|
|B. Petrol
|90,04
|90,04
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem