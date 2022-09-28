***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.09.2022 09:32
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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27.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 28.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.509,395293 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065556
BIST
11:523.273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 7,28
|Açılış
|: 3.258
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|Önceki Kapanış
|: 3.266
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3.284
En Düşük
3.242
11:5218,5121
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,6280
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|Önceki Kapanış
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18,5136
En Düşük
18,4132
11:5217,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 17,7900
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|Önceki Kapanış
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17,7749
En Düşük
17,6326
11:52963,68
En Yüksek
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|: -0,23%
|| -2,24
|Açılış
|: 963,68
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|Önceki Kapanış
|: 965,91
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968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ALKIM
|34,76
|117.151.758
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.882.258
|% 9,93
|
|BRLSM
|11,82
|74.073.138
|% 9,75
|
|RODRG
|42,50
|6.191.484
|% 8,86
|
|HKTM
|41,78
|37.012.085
|% 7,74
|
|ULUFA
|5,19
|1.921.821
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.704.760
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,49
|402.989.739
|% -8,88
|
|SKBNK
|1,92
|320.567.764
|% -6,80
|
|EGSER
|30,18
|57.949.141
|% -5,69
|
|THYAO
|70,50
|1.066.206.997
|% -0,70
|
|SASA
|67,95
|961.637.485
|% -1,52
|
|YKBNK
|7,45
|947.972.517
|% 2,90
|
|AKBNK
|11,93
|884.020.710
|% 0,93
|
|GARAN
|20,06
|823.347.313
|% 2,24
|
|EKGYO
|4,03
|679.445.324
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,92
|320.567.764
|% -6,80
|
|YKBNK
|7,45
|947.972.517
|% 2,90
|
|TSKB
|2,44
|296.848.431
|% -3,56
|
|ZOREN
|3,49
|402.989.739
|% -8,88
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5041
|18,5121
|% 0,34
|
|Euro
|17,7101
|17,7344
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,7196
|19,8185
|% -0,06
|
|Frank
|18,5521
|18,6638
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9025
|4,9271
|% 0,32
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-8,82
|
|Altın Gr.
|963
|964
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.570
|6.652
|-24,00
|
|Yarım
|3.197
|3.252
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|-0,16
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|B. Petrol
|84,62
|84,62
|-0,25
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