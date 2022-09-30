***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.09.2022 10:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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29.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 30.09.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.509,181116 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066270
BIST
11:453.145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,74
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:4518,5513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:4518,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1094
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:45996,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,15
|Açılış
|: 996,08
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:43
|BFREN
|1.529,40
|46.466.196
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|CANTE
|127,60
|51.920.020
|% 7,68
|
|ZOREN
|3,49
|252.176.136
|% 7,38
|
|ARASE
|141,10
|72.640.435
|% 7,30
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ENSRI
|19,31
|51.977.634
|% -5,71
|
|ISGYO
|6,49
|1.677.199.847
|% -2,41
|
|THYAO
|68,75
|1.092.623.869
|% 0,22
|
|SASA
|67,50
|861.047.978
|% 2,51
|
|ALARK
|56,05
|802.777.577
|% -0,44
|
|VESTL
|38,78
|710.474.215
|% 2,81
|
|ISGYO
|6,49
|1.677.199.847
|% -2,41
|
|TSKB
|2,43
|236.878.993
|% -3,19
|
|EKGYO
|3,82
|327.403.976
|% 0,00
|
|ODAS
|6,10
|488.548.395
|% 2,69
|
|ZOREN
|3,49
|252.176.136
|% 7,38
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5488
|18,5507
|% 0,24
|
|Euro
|18,2605
|18,2725
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,7472
|20,8512
|% 1,16
|
|Frank
|18,9180
|19,0319
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% 0,30
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|10,31
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,95
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.666
|6.756
|24,00
|
|Yarım
|3.243
|3.303
|12,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,16
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,21
|
|B. Petrol
|88,27
|88,27
|1,09
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
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11:58XU100
Endeks 3, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 15, 336.00 milyon TL de
-
11:57AGYO
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 124, 032 adet işlem
-
11:55GRNYO
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 995 adet işlem
-
11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, VESTL
-
11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 1 artarak (% 0.00 ) 2, 795