***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2022 10:16
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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06.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 07.10.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI 1.508,638466 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068680
BIST
10:213.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 23,10
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.578
En Düşük
3.553
10:2118,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
10:2118,2119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1462
10:211.022,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.022,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler10:19
|HEKTS
|69,20
|653.978.204
|% 9,93
|
|ACSEL
|57,30
|10.068.273
|% 7,20
|
|AKENR
|3,53
|90.598.137
|% 6,65
|
|CEMTS
|36,98
|50.464.268
|% 6,45
|
|BAGFS
|30,76
|63.317.351
|% 6,07
|
|KIMMR
|8,00
|1.990.600
|% -9,91
|
|ZOREN
|4,36
|9.921.120
|% -6,24
|
|INFO
|9,18
|59.646.770
|% -4,87
|
|UFUK
|56,20
|770.481
|% -4,18
|
|EKIZ
|12,98
|2.038.902
|% -3,21
|
|SASA
|87,60
|1.037.130.710
|% 2,82
|
|THYAO
|86,25
|993.416.115
|% 1,83
|
|HEKTS
|69,20
|653.978.204
|% 9,93
|
|EREGL
|30,66
|369.365.209
|% 1,12
|
|ASELS
|31,76
|300.645.782
|% 1,02
|
|EKGYO
|4,27
|160.599.261
|% -0,70
|
|AKENR
|3,53
|90.598.137
|% 6,65
|
|YKBNK
|8,04
|173.455.108
|% -1,23
|
|ODAS
|7,41
|149.371.395
|% 1,93
|
|KRDMD
|12,86
|250.488.464
|% 1,34
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5791
|18,5846
|% 0,00
|
|Euro
|18,2039
|18,2119
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6656
|20,7692
|% -0,00
|
|Frank
|18,7016
|18,8143
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9289
|4,9537
|% 0,03
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,69
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.850
|6.918
|-13,00
|
|Yarım
|3.338
|3.382
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.690
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,70
|20,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|0,04
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|0,11
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:34OZKGY
Yüzde 4.72 oranında artışla 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 811, 304 adet işlem
-
10:34OZKGY
Yüzde 4.72 oranında artışla 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 811, 304 adet işlem
-
10:33XU100
Endeks 3, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 8, 355.00 milyon TL de
-
10:33ACSEL
Yüzde 6.83 oranında artışla 57.10 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 255 adet işlem
-
10:32OZKGY
Yüzde 5.52 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 938 adet işlem