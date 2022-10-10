***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.10.2022 13:27
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 10.10.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.508,437790 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069736
BIST
14:183.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 15,35
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:1818,5863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0297
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:1818,0518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0499
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:181.003,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,81
|Açılış
|: 1.003,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:17
|CRFSA
|44,32
|84.622.596
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|97.046.921
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|382.646.364
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.330.742
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.280.980
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|319.100
|% -7,60
|
|ATSYH
|120,00
|1.160.071
|% -5,36
|
|MARTI
|4,75
|128.675.330
|% -5,00
|
|THYAO
|85,50
|3.714.442.716
|% 1,54
|
|SASA
|85,80
|1.731.894.577
|% -1,44
|
|EKGYO
|4,34
|1.718.806.180
|% 0,93
|
|SISE
|30,10
|1.485.131.982
|% 1,14
|
|ASELS
|31,94
|1.410.638.142
|% 1,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.718.806.180
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,73
|182.312.051
|% -2,26
|
|DOHOL
|5,32
|550.426.818
|% -0,19
|
|YKBNK
|8,10
|739.287.628
|% -0,49
|
|ISCTR
|8,27
|714.980.229
|% -0,96
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5761
|18,5863
|% -0,16
|
|Euro
|18,0360
|18,0518
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,4828
|20,5856
|% -0,47
|
|Frank
|18,5228
|18,6344
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% -0,19
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,37
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-10,81
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-75,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|-133,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,14
|97,14
|-0,78
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:31KRTEK
Yüzde 4.04 oranında artışla 24.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 703 adet işlem
-
14:30HEDEF
Yüzde 7.63 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 033, 987 adet işlem
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, PGSUS
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, FROTO, THYAO
-
14:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 24 artarak (% 0.32 ) 3, 182