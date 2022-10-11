***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2022 11:43
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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10.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 11.10.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.508,519986 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070669
BIST
11:513.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,12
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
11:5118,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
11:5118,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
11:51995,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,97
|Açılış
|: 995,72
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ERCB
|46,72
|40.412.500
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|HUNER
|6,25
|128.225.326
|% 9,84
|
|SEKFK
|10,56
|19.016.499
|% 9,77
|
|YAYLA
|4,75
|50.457.148
|% 9,20
|
|MARTI
|4,05
|43.053.875
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|723.622
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|63.544.801
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|31.631.822
|% -9,94
|
|MMCAS
|4,23
|217.046
|% -7,03
|
|THYAO
|85,80
|2.019.206.953
|% -0,41
|
|SASA
|86,10
|1.578.076.423
|% 0,41
|
|ASELS
|32,48
|855.968.808
|% -0,92
|
|EKGYO
|4,35
|851.921.459
|% 0,69
|
|SISE
|30,02
|693.073.720
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,35
|851.921.459
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|190.032.646
|% 1,75
|
|ODAS
|7,89
|574.049.882
|% 4,78
|
|AKFGY
|4,06
|275.453.353
|% 6,56
|
|YKBNK
|8,10
|489.912.294
|% 0,62
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5813
|18,5918
|% 0,08
|
|Euro
|18,0481
|18,0619
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,4624
|20,5650
|% -0,09
|
|Frank
|18,5129
|18,6245
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,02
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-2,21
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.772
|-41,00
|
|Tam
|6.707
|6.759
|-22,00
|
|Yarım
|3.268
|3.305
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.653
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,35
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,37
|94,37
|-1,82
|
Seans Raporu
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Yüzde -6.25 oranında düşüşle 12.46 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 848, 047 adet işlem