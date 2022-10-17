***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.10.2022 16:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUTGAYRİMENKUL YATIRIM FONU 17.10.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.508,073033 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072510
BIST
17:073.850
En Yüksek
|Değişim
|: 6,14%
|| 222,84
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.850
En Düşük
3.641
17:0718,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:0718,1963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1317
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
17:07994,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,26
|Açılış
|: 994,23
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:07
|ERCB
|52,60
|86.878.117
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|201.541.989
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.477.208.571
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.330.180
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.167.627
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,69
|54.686.909
|% -6,39
|
|MEGAP
|4,69
|54.686.909
|% -6,39
|
|ESCOM
|25,90
|34.942.618
|% -5,13
|
|THYAO
|97,90
|7.917.826.878
|% 8,78
|
|PETKM
|14,33
|4.462.244.124
|% -1,78
|
|EKGYO
|4,45
|3.698.329.088
|% 5,45
|
|ASELS
|32,74
|3.582.211.928
|% 5,14
|
|SISE
|31,20
|3.370.909.684
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,45
|3.698.329.088
|% 5,45
|
|ISCTR
|9,39
|2.870.249.696
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|569.365.926
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.877.717.241
|% 9,97
|
|PETKM
|14,33
|4.462.244.124
|% -1,78
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5772
|18,5856
|% 0,10
|
|Euro
|18,1887
|18,1963
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0099
|21,1152
|% 1,52
|
|Frank
|18,5360
|18,6476
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9275
|4,9522
|% 0,01
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|19,26
|
|Altın Gr.
|995
|995
|12,80
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|65,00
|
|Tam
|6.709
|6.771
|-19,00
|
|Yarım
|3.269
|3.310
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,24
|0,31
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|1,02
|
Seans Raporu
17:07
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17:22DOHOL
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 592, 529 adet işlem
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