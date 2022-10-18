***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.10.2022 10:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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18.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 18.10.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.508,201272 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072614
BIST
10:003.919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 71,27
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.920
En Düşük
3.878
10:0018,5975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,6398
En Düşük
18,5304
10:0018,3274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3649
En Düşük
18,2337
10:00989,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,84
|Açılış
|: 989,51
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler10:00
|CRDFA
|3,96
|41.784.152
|% 25,00
|
|MNDRS
|7,05
|43.444.126
|% 0,14
|
|OTTO
|33,00
|620.971
|% 0,00
|
|KMPUR
|76,85
|79.375.143
|% 0,00
|
|LIDER
|41,40
|46.806.920
|% 0,00
|
|OTTO
|33,00
|620.971
|% 0,00
|
|KMPUR
|76,85
|79.375.143
|% 0,00
|
|LIDER
|41,40
|46.806.920
|% 0,00
|
|SMRTG
|103,80
|72.385.449
|% 0,00
|
|PRDGS
|4,45
|25.144.897
|% 0,00
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 0,00
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% 0,00
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 0,00
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 0,00
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5811
|18,5975
|% 0,09
|
|Euro
|18,3184
|18,3274
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,0598
|21,1654
|% -0,00
|
|Frank
|18,6440
|18,7563
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% 0,07
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|3,85
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,81
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.668
|6.740
|11,00
|
|Yarım
|3.249
|3.295
|6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.647
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|92,32
|92,32
|0,70
|