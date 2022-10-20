***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.10.2022 09:22
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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18.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 20.10.2022 TARİHLİ FON FİYATI :1.507,779816 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073013
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
18:0518,2336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0600
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
18:05975,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,80
|Açılış
|: 975,18
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|125,50
|303.573.564
|% 100,00
|
|GOLTS
|98,80
|59.493.063
|% 0,20
|
|GOODY
|14,41
|47.075.619
|% 0,00
|
|DGGYO
|15,70
|22.441.058
|% 0,00
|
|GRNYO
|3,91
|3.419.012
|% 0,00
|
|ACSEL
|60,10
|21.989.459
|% 0,00
|
|ADEL
|37,80
|30.918.590
|% 0,00
|
|ADESE
|1,13
|156.451.586
|% 0,00
|
|AEFES
|48,34
|230.716.494
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% 0,00
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 0,00
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 0,00
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 0,00
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5898
|% -0,03
|
|Euro
|18,2043
|18,2336
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,8036
|20,9079
|% 0,20
|
|Frank
|18,4300
|18,5410
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.631
|1.631
|1,63
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,52
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.631
|6.728
|15,00
|
|Yarım
|3.231
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.646
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,01
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
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17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem