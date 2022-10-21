***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.10.2022 10:08
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 21.10.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.507,712955 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073232
BIST
12:173.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 14,24
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.920
En Düşük
3.888
12:1718,6057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 18,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
12:1718,1431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0650
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1305
12:17970,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,86
|Açılış
|: 970,42
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler12:17
|KTSKR
|44,90
|107.524.049
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|371.474.360
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|236.902.651
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|25.289.751
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.946.854
|% 9,99
|
|ETILR
|8,80
|54.420.305
|% -5,17
|
|DAGHL
|28,84
|12.855.735
|% -3,87
|
|SONME
|43,50
|7.307.711
|% -3,50
|
|HKTM
|70,25
|29.020.841
|% -3,50
|
|OZGYO
|3,64
|46.186.745
|% -3,45
|
|THYAO
|98,60
|2.543.899.389
|% -0,45
|
|TUPRS
|374,90
|1.582.570.218
|% 1,82
|
|SASA
|88,65
|1.063.368.397
|% 3,99
|
|YKBNK
|9,63
|1.033.167.133
|% -0,62
|
|AKBNK
|15,66
|963.904.924
|% -0,57
|
|EKGYO
|4,51
|603.851.961
|% 0,22
|
|TSKB
|2,85
|362.463.198
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,97
|218.735.542
|% 3,14
|
|YKBNK
|9,63
|1.033.167.133
|% -0,62
|
|ISGYO
|7,29
|762.041.119
|% 9,95
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5988
|18,6057
|% -0,01
|
|Euro
|18,1333
|18,1431
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,6681
|20,7718
|% -0,78
|
|Frank
|18,3355
|18,4460
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,08
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,46
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|-65,00
|
|Tam
|6.593
|6.695
|-14,00
|
|Yarım
|3.212
|3.273
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,17
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|-1,00
|