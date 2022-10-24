***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.10.2022 16:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 24.10.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.507041738 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073627
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0620
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05984,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,70
|Açılış
|: 984,78
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KIMMR
|8,80
|7.852.298
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.252.407
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.760
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.622.688
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.419.744
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.684.288
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.095.561
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.743.760.184
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.544.051
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.621.110
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.748.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.591.855
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.816.682
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.621.110
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.715.798
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5983
|18,6050
|% 0,13
|
|Euro
|18,3797
|18,3970
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,9453
|21,0503
|% 0,02
|
|Frank
|18,5087
|18,6202
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9340
|4,9587
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,89
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.650
|6.754
|45,00
|
|Yarım
|3.240
|3.298
|18,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,54
|91,54
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528