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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

26.10.2022 09:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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25.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 26.10.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.506,908080 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074225


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DOGUB 10,29 3.950.672 % 9,94  
GOLTS 104,30 18.509.256 % 6,97  
CRFSA 59,30 37.153.537 % 6,94  
BAYRK 10,83 14.836.010 % 6,18  
GARFA 18,69 3.171.312 % 6,01  
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Dolar 18,6080 18,6102 % 0,04  
Euro 18,6222 18,6333 % 0,44  
Sterlin 21,3538 21,4609 % 0,36  
Frank 18,6961 18,8088 % 0,35  
Riyal 4,9351 4,9598 % 0,02  
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10:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.667 13,80  
Altın Gr. 997 997 8,62  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.706 6.804 46,00  
Yarım 3.268 3.324 23,00  
Çeyrek 1.639 1.663 11,00  
Gümüş.Ons 19,56 19,60 0,24  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 0,12  
B. Petrol 90,47 90,47 -1,27  
Seans Raporu 10:23
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