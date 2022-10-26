***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.10.2022 09:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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25.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 26.10.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.506,908080 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074225
BIST
10:254.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 26,50
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.009
En Düşük
3.990
10:2518,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6457
En Düşük
18,5292
10:2518,6370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0862
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,6370
En Düşük
18,4735
10:25996,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,58
|Açılış
|: 996,86
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
998,03
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DOGUB
|10,29
|3.950.672
|% 9,94
|
|GOLTS
|104,30
|18.509.256
|% 6,97
|
|CRFSA
|59,30
|37.153.537
|% 6,94
|
|BAYRK
|10,83
|14.836.010
|% 6,18
|
|GARFA
|18,69
|3.171.312
|% 6,01
|
|YEOTK
|53,00
|10.834.889
|% -7,26
|
|GESAN
|160,00
|29.503.244
|% -6,71
|
|ACSEL
|58,45
|18.820.976
|% -5,73
|
|UFUK
|64,00
|448.084
|% -5,40
|
|SMRTG
|74,10
|37.709.219
|% -4,88
|
|THYAO
|101,90
|862.454.635
|% 1,39
|
|SISE
|33,92
|376.444.364
|% 0,30
|
|SASA
|106,90
|329.807.306
|% 1,81
|
|TUPRS
|376,70
|268.163.272
|% 0,59
|
|YKBNK
|9,68
|262.615.444
|% 1,68
|
|SKBNK
|2,16
|122.314.177
|% 0,00
|
|TSKB
|3,23
|170.905.750
|% 1,57
|
|YKBNK
|9,68
|262.615.444
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,55
|110.459.428
|% 0,44
|
|ADESE
|1,24
|28.900.165
|% 0,81
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6080
|18,6102
|% 0,04
|
|Euro
|18,6222
|18,6333
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,3538
|21,4609
|% 0,36
|
|Frank
|18,6961
|18,8088
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,02
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|13,80
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,62
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.706
|6.804
|46,00
|
|Yarım
|3.268
|3.324
|23,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.663
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,60
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|90,47
|90,47
|-1,27
|
Seans Raporu
10:23
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10:38BJKAS
Yüzde 4.60 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 116, 323 adet işlem
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10:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 82 artarak (% 0.71 ) 4, 382
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10:37
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AGYO, ALKA
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10:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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10:37XU100
Endeks 4, 002 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 8, 581.00 milyon TL de