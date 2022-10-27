***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.10.2022 11:02
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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26.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 27.10.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.506,841254 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074569
BIST
12:403.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -27,20
|Açılış
|: 3.978
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|Önceki Kapanış
|: 3.976
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3.990
En Düşük
3.906
12:4018,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 18,6350
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|Önceki Kapanış
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18,6540
En Düşük
18,5577
12:4018,7072
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18,8400
En Düşük
18,6721
12:40994,92
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|: -0,05%
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|Açılış
|: 994,86
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|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler12:40
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|16.586.942
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|60.812.586
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|2.870.855
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|13.356.666
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|5.209.230
|% -9,96
|
|VKING
|10,33
|3.088.759
|% -7,60
|
|ISGYO
|8,00
|404.304.214
|% -5,77
|
|OZRDN
|14,87
|25.329.710
|% -5,59
|
|DOGUB
|9,72
|22.517.575
|% -5,54
|
|THYAO
|99,40
|4.451.830.184
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,43
|1.801.146.029
|% -2,22
|
|SISE
|33,70
|1.517.192.261
|% -0,88
|
|PETKM
|13,79
|1.341.377.646
|% 3,14
|
|EREGL
|30,12
|1.329.879.807
|% -2,21
|
|EKGYO
|4,50
|958.857.219
|% -1,53
|
|TSKB
|3,15
|498.248.714
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,13
|284.622.475
|% 2,40
|
|AKBNK
|15,43
|1.801.146.029
|% -2,22
|
|ISCTR
|9,56
|972.370.344
|% -1,75
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6081
|% 0,00
|
|Euro
|18,6910
|18,7072
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,4455
|21,5530
|% -0,55
|
|Frank
|18,7272
|18,8400
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9359
|4,9607
|% 0,07
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,11
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.758
|-24,00
|
|Tam
|6.689
|6.747
|-21,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,34
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,58
|-0,14
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|B. Petrol
|93,70
|93,70
|-0,09
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