***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.10.2022 10:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimnekul Yatırım Fonu 31.10.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.506,573989 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075189
BIST
12:303.935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 56,47
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
12:3018,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:3018,5119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0247
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
12:30980,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,34
|Açılış
|: 980,38
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler12:30
|VKING
|14,86
|6.419.536
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|29.860.600
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.961.076
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|159.925.203
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|6.010.731
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|53.010.840
|% -9,98
|
|METRO
|1,53
|67.681.388
|% -7,27
|
|MTRYO
|2,81
|5.358.302
|% -7,26
|
|DOBUR
|52,60
|10.536.508
|% -6,24
|
|MZHLD
|131,10
|18.978.348
|% -6,16
|
|THYAO
|98,30
|2.541.981.489
|% 1,39
|
|SASA
|118,40
|1.562.062.435
|% 8,33
|
|AKBNK
|14,55
|1.291.418.986
|% -0,89
|
|YKBNK
|8,95
|1.104.300.682
|% 0,79
|
|TUPRS
|374,10
|991.270.590
|% 2,32
|
|EKGYO
|4,40
|829.399.044
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,95
|1.104.300.682
|% 0,79
|
|TSKB
|2,98
|302.912.479
|% -1,32
|
|SKBNK
|2,04
|205.784.354
|% -0,49
|
|ISCTR
|9,06
|809.309.294
|% 0,11
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6147
|18,6162
|% 0,19
|
|Euro
|18,5032
|18,5119
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,4377
|21,5452
|% -0,37
|
|Frank
|18,5489
|18,6607
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% 0,23
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-4,62
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-11,00
|
|Tam
|6.588
|6.650
|-86,00
|
|Yarım
|3.210
|3.249
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,10
|93,10
|-0,67
|