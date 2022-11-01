***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2022 11:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 01.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.506,507177 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075827
BIST
14:154.068
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 88,72
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:1518,6315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:1518,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1123
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:15989,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,50
|Açılış
|: 989,37
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
990,30
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:13
|AKCNS
|48,40
|55.831.621
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.508.244
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|73.271.321
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.491.669
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,78
|91.628.830
|% -9,26
|
|LIDER
|48,50
|123.093.607
|% -8,49
|
|PNSUT
|46,66
|65.851.333
|% -8,33
|
|VERTU
|32,94
|135.320.970
|% -7,99
|
|PETUN
|44,30
|50.189.217
|% -7,90
|
|THYAO
|102,90
|3.818.869.599
|% 1,58
|
|SASA
|127,20
|3.083.456.699
|% 5,82
|
|SISE
|33,62
|2.249.551.926
|% 1,20
|
|ASELS
|33,48
|1.939.090.952
|% 3,91
|
|EKGYO
|4,51
|1.838.273.094
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,51
|1.838.273.094
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,51
|1.574.705.963
|% 3,26
|
|ISCTR
|9,52
|1.358.218.919
|% 2,15
|
|DOHOL
|6,09
|739.946.552
|% 2,18
|
|AKBNK
|15,09
|1.815.778.743
|% 3,21
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6219
|% 0,08
|
|Euro
|18,5061
|18,5172
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,4125
|21,5199
|% 0,72
|
|Frank
|18,6681
|18,7805
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9406
|4,9654
|% 0,13
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|19,27
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,15
|
|Cumhuriyet
|6.605
|6.705
|34,00
|
|Tam
|6.639
|6.694
|43,00
|
|Yarım
|3.235
|3.270
|21,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,43
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|1,55
|