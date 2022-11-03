***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.11.2022 11:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş.Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 03.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.506,373563 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076469
BIST
10:474.056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -15,71
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.092
En Düşük
4.056
10:4718,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6608
En Düşük
18,6046
10:4718,2519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0328
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3971
En Düşük
18,2151
10:47975,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,08
|Açılış
|: 975,37
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
975,17
BIST En Aktif Hisseler10:45
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|MIATK
|75,60
|119.507.874
|% 9,96
|
|ERCB
|93,70
|40.802.583
|% 9,91
|
|KERVN
|0,86
|846.518
|% 8,86
|
|ADEL
|62,15
|12.583.429
|% 8,84
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|407,20
|23.387.273
|% -5,68
|
|HEDEF
|13,13
|8.101.648
|% -5,47
|
|ARZUM
|21,38
|13.781.220
|% -4,81
|
|THYAO
|101,20
|2.889.660.451
|% 0,40
|
|TUPRS
|406,80
|2.075.056.828
|% 2,99
|
|PETKM
|14,19
|945.726.275
|% 1,94
|
|ASELS
|35,54
|882.315.772
|% -0,95
|
|ALARK
|75,45
|559.195.345
|% 2,93
|
|PETKM
|14,19
|945.726.275
|% 1,94
|
|EKGYO
|4,51
|291.469.089
|% -0,66
|
|YKBNK
|8,76
|547.080.505
|% -1,79
|
|ISCTR
|8,94
|514.647.060
|% -0,33
|
|ODAS
|8,63
|454.370.122
|% 2,01
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6215
|% 0,02
|
|Euro
|18,2337
|18,2419
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,0476
|21,1531
|% -0,50
|
|Frank
|18,3926
|18,5034
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% -0,05
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-6,33
|
|Altın Gr.
|975
|976
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.574
|6.636
|-41,00
|
|Yarım
|3.203
|3.244
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.621
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,19
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,28
|95,28
|-0,88
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
11:00AKENR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 966, 329 adet işlem
-
10:59SEGYO
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 115, 848 adet işlem
-
10:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 87 kaybederek (% -0.34 ) 4, 404
-
10:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, PETKM
-
10:58XU100
Endeks 4, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 17, 272.00 milyon TL de