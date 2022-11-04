***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.11.2022 10:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 04.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.506,306760 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076739
BIST
13:494.177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 71,37
|Açılış
|: 4.131
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|Önceki Kapanış
|: 4.105
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4.185
En Düşük
4.131
13:4918,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
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18,6761
En Düşük
18,5892
13:4918,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0671
|Açılış
|: 18,2400
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|Önceki Kapanış
|: 18,2200
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18,2880
En Düşük
18,1324
13:49987,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,29
|Açılış
|: 987,70
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
989,37
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler13:46
|MIATK
|83,15
|54.253.930
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.296.645
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.600.489
|% 9,96
|
|SEKFK
|10,19
|14.020.858
|% 9,33
|
|GSDHO
|6,72
|417.840.125
|% 9,27
|
|ISKUR
|882.001,00
|882.001
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.744.707
|% -9,98
|
|NETAS
|31,66
|119.225.169
|% -9,49
|
|ISBTR
|42.301,00
|341.987
|% -7,83
|
|ULAS
|8,91
|3.497.277
|% -6,21
|
|THYAO
|105,30
|6.514.247.954
|% 3,44
|
|EREGL
|32,36
|4.541.333.412
|% 6,87
|
|TUPRS
|431,70
|3.033.146.810
|% 5,94
|
|KRDMD
|12,54
|2.229.259.188
|% 3,55
|
|SASA
|144,50
|1.950.386.054
|% 6,33
|
|EKGYO
|4,59
|898.421.401
|% 1,32
|
|KRDMD
|12,54
|2.229.259.188
|% 3,55
|
|EREGL
|32,36
|4.541.333.412
|% 6,87
|
|HALKB
|8,44
|969.161.537
|% 2,80
|
|ISCTR
|8,77
|990.081.863
|% 0,80
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6189
|18,6239
|% 0,05
|
|Euro
|18,2392
|18,2495
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,8589
|20,9635
|% 0,73
|
|Frank
|18,4158
|18,5267
|% 0,68
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,05
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|20,62
|
|Altın Gr.
|987
|988
|12,10
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.693
|76,00
|
|Tam
|6.621
|6.675
|41,00
|
|Yarım
|3.226
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,23
|
|B. Petrol
|97,15
|97,15
|2,48
|