***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.11.2022 10:43
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 07.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.506,209992 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077130
BIST
10:464.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 67,62
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.290
En Düşük
4.230
10:4618,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
10:4618,4841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
10:46998,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,80
|Açılış
|: 998,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler10:44
|GARFA
|19,67
|4.744.342
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|64.423.282
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|DAGHL
|38,46
|24.258.100
|% 8,95
|
|EREGL
|36,12
|3.316.152.573
|% 8,47
|
|PRKME
|14,07
|44.263.850
|% -9,98
|
|KIMMR
|9,16
|12.880.965
|% -9,93
|
|AYDEM
|17,27
|142.908.393
|% -8,77
|
|DITAS
|34,64
|8.644.152
|% -7,92
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,12
|3.316.152.573
|% 8,47
|
|KRDMD
|13,57
|2.322.041.371
|% 4,38
|
|THYAO
|104,80
|1.234.044.232
|% 0,58
|
|SASA
|142,40
|832.029.585
|% -0,77
|
|PETKM
|14,01
|826.256.484
|% 0,07
|
|KRDMD
|13,57
|2.322.041.371
|% 4,38
|
|EKGYO
|4,68
|685.646.402
|% 1,74
|
|EREGL
|36,12
|3.316.152.573
|% 8,47
|
|ISCTR
|9,15
|560.357.399
|% 2,23
|
|PETKM
|14,01
|826.256.484
|% 0,07
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6067
|% 0,22
|
|Euro
|18,4692
|18,4829
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,9539
|21,0590
|% -0,51
|
|Frank
|18,5873
|18,6993
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9356
|4,9604
|% 0,21
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-12,85
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.680
|6.741
|107,00
|
|Yarım
|3.255
|3.297
|53,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,46
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,27
|97,27
|-1,30
|