***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.11.2022 10:11
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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07.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 08.11.2022 tarihli Fon Pay Fiyatı:1.506,143196 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077819
BIST
10:014.355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 23,75
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.362
En Düşük
4.336
10:0118,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1254
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6024
En Düşük
18,4157
10:0118,5835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0485
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6065
En Düşük
18,4643
10:01997,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,77
|Açılış
|: 997,91
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
998,07
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:01
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,05
|12.848.617
|% 9,86
|
|COSMO
|99,90
|2.762.845
|% 7,59
|
|OTTO
|39,00
|283.569
|% 5,41
|
|VKFYO
|7,42
|983.944
|% 4,80
|
|DITAS
|22,40
|26.723
|% -39,26
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|KIMMR
|8,35
|4.302.304
|% -8,84
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 0,00
|
|SISE
|35,08
|3.126.518.236
|% 0,46
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 0,00
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,42
|2.425.699.452
|% 0,11
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 0,00
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,42
|2.425.699.452
|% 0,11
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 0,00
|
|SISE
|35,08
|3.126.518.236
|% 0,46
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5859
|18,6024
|% 0,68
|
|Euro
|18,5696
|18,5835
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,2563
|21,3629
|% 0,19
|
|Frank
|18,6477
|18,7601
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9274
|4,9521
|% 0,47
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,58
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,54
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.682
|6.753
|5,00
|
|Yarım
|3.256
|3.302
|3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,83
|97,83
|-0,09
|
Seans Raporu
10:01
daha fazla
-
10:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 76 artarak (% 0.71 ) 4, 772
-
10:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, HALKB, YKBNK
-
10:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle DITAS, ECBYO, VKING
-
10:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, ISCTR
-
10:16XU100
Endeks 4, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 2, 090.00 milyon TL de