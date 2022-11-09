***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2022 11:05
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 09.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.506,076402 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078501
BIST
12:324.424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 64,01
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
12:3218,6054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0828
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
12:3218,7509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0883
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
12:321.023,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.023,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:32
|ODAS
|9,79
|1.594.351.918
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|130.018.522
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.636.900
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.425.950
|% 9,93
|
|KLRHO
|26,10
|54.020.629
|% -9,94
|
|KNFRT
|14,96
|98.457.872
|% -9,88
|
|SNGYO
|5,22
|49.346.212
|% -9,84
|
|ULAS
|7,33
|5.203.357
|% -9,39
|
|BIMAS
|136,90
|1.143.251.170
|% -7,19
|
|THYAO
|113,20
|4.384.479.892
|% 0,18
|
|EREGL
|36,08
|2.589.364.881
|% 0,95
|
|TTKOM
|14,18
|2.016.606.887
|% 3,50
|
|TCELL
|32,16
|1.940.132.694
|% 9,39
|
|ASELS
|36,90
|1.818.695.757
|% 1,99
|
|EKGYO
|5,15
|1.160.126.365
|% -0,96
|
|ODAS
|9,79
|1.594.351.918
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,18
|2.016.606.887
|% 3,50
|
|SKBNK
|2,16
|271.849.060
|% 2,37
|
|DOHOL
|6,42
|743.698.520
|% -0,47
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5988
|18,6054
|% 0,45
|
|Euro
|18,7283
|18,7509
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,3284
|21,4354
|% 0,07
|
|Frank
|18,8321
|18,9456
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9332
|4,9579
|% 0,37
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,03
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,72
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|138,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|2,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|0,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|0,06
|
|B. Petrol
|95,01
|95,01
|-0,35
|