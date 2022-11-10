***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.11.2022 12:08
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 10.11.2022 Tarihli Fon pay Fiyatı: 1.506,009612 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079158
BIST
15:394.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 53,26
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:3918,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:3918,4864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1396
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:391.020,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.020,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:39
|KONKA
|46,64
|323.046.239
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.639.956
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|70.770.953
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,70
|14.170.918
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,60
|169.287.907
|% -9,67
|
|ARASE
|177,40
|194.392.010
|% -9,49
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|KLMSN
|16,89
|81.039.254
|% -8,21
|
|THYAO
|111,60
|5.553.812.016
|% 0,36
|
|EKGYO
|5,41
|2.971.432.531
|% 6,92
|
|TCELL
|32,62
|2.869.749.419
|% 1,49
|
|ASELS
|37,42
|2.592.995.408
|% -0,85
|
|ODAS
|9,91
|2.460.433.060
|% 1,23
|
|EKGYO
|5,41
|2.971.432.531
|% 6,92
|
|ODAS
|9,91
|2.460.433.060
|% 1,23
|
|YKBNK
|9,52
|1.535.277.007
|% 2,70
|
|PETKM
|14,37
|2.280.679.390
|% 1,63
|
|ISCTR
|9,18
|1.398.136.155
|% 1,32
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5826
|18,5914
|% 0,02
|
|Euro
|18,4737
|18,4864
|% -0,75
|
|Sterlin
|21,1022
|21,2081
|% 0,40
|
|Frank
|18,7247
|18,8375
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,09
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.807
|6.857
|-3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,34
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54PARSN
Yüzde 9.93 oranında artışla 68.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 115, 781 adet işlem
-
15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 19 artarak (% 0.99 ) 3, 889
-
15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PARSN, KERVN, GLRYH, INVEO, POLTK, ALCTL, EDIP, DOAS, KONKA, BAKAB
-
15:53
KMPUR, PARSN, GZNMI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:53
PENGD, EUHOL, FADE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında