***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2022 10:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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10.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 11.11.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 1.505,941074 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079358
BIST
12:574.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 40,49
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:5718,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0846
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:5719,0664
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2146
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
12:571.052,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.052,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:57
|CELHA
|28,60
|26.441.652
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|85.938.481
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|41.280.154
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.650.330
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|17.146.085
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.127.372
|% -10,00
|
|KAPLM
|116,40
|3.933.148
|% -4,51
|
|TRILC
|12,25
|118.595.357
|% -4,07
|
|KZBGY
|17,65
|63.388.769
|% -3,87
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|THYAO
|113,50
|4.383.829.126
|% 0,09
|
|EREGL
|37,56
|3.646.915.455
|% 0,05
|
|ASELS
|39,88
|3.212.238.086
|% 4,84
|
|PETKM
|14,53
|1.783.996.541
|% 0,35
|
|KRDMD
|13,21
|1.695.891.311
|% 2,32
|
|EKGYO
|5,40
|1.198.243.543
|% 0,37
|
|YKBNK
|9,86
|1.575.286.747
|% 0,92
|
|ODAS
|10,70
|1.639.120.672
|% 7,21
|
|TSKB
|3,15
|465.125.414
|% 0,64
|
|SKBNK
|2,22
|316.004.278
|% -0,45
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5660
|18,5745
|% 0,46
|
|Euro
|19,0530
|19,0664
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,7275
|21,8364
|% 0,62
|
|Frank
|19,2618
|19,3779
|% 0,99
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% 0,40
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,89
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,80
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.974
|7.045
|27,00
|
|Yarım
|3.388
|3.444
|13,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,08
|
|B. Petrol
|95,83
|95,83
|2,16
|